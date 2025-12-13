Governo divulga 263 projetos selecionados para fomento ao esporte no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná anunciou os 263 projetos selecionados pelo Edital nº 06 do Programa Proesporte, que destinará R$ 50 milhões para fomentar o esporte paranaense em 2026 e 2027. O edital recebeu 1.845 inscrições, quase o dobro do volume registrado em 2023. Dos projetos inscritos, 1.181 foram habilitados para análise técnica e de mérito, com 965 considerados aptos.

A seleção final foi realizada pela Comissão do Proesporte (CProesporte), que adotou critérios técnicos e estratégicos previstos em lei. Foram considerados a adequação aos objetivos do programa, a ampliação do acesso da população às práticas esportivas, a promoção do esporte e a compatibilidade dos valores propostos com os recursos disponíveis.

O edital destina 20% do valor total a projetos de paradesporto, reforçando a política de inclusão e incentivo ao esporte para pessoas com deficiência. Os R$ 50 milhões serão distribuídos igualmente entre 2026 e 2027, com os projetos divididos em duas listas de contratação.

Os selecionados terão 60 dias corridos, a partir de 5 de janeiro de 2026, para efetivar sua qualificação e contratação. Após a qualificação, os projetos terão até 18 meses para captar os recursos. O coordenador do Proesporte, Otávio Vinícius Taguchi, ressaltou a importância de os proponentes acompanharem as orientações e respeitarem os prazos para assegurar a continuidade dos projetos.