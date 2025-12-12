Governo convoca 222 aprovados em concurso para avaliação médica

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná convocou 222 candidatos aprovados no Concurso Público do Edital nº 002/2024 para a etapa de Avaliação Médica. A convocação, publicada nesta quinta-feira (11), visa preencher vagas do Quadro Próprio do Poder Executivo (QPPE) para cargos de Agente Profissional e Agente de Execução.

As vagas contemplam diversas funções, incluindo Administrador, Analista de Procuradoria, Bibliotecário, Contador, Engenheiros de várias especialidades, Fiscal Metrológico, Fiscal de Meio Ambiente e Técnico de Manejo e Meio Ambiente. O concurso foi elaborado pelo Departamento de Recursos Humanos e Previdência (DRH) da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (Seap).

Os candidatos convocados devem consultar o edital nº 263/2025, disponível no site oficial da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, para obter informações sobre a Avaliação Médica e os próximos passos do processo seletivo.

A convocação para avaliação médica é uma etapa importante no processo de admissão de novos servidores públicos, visando assegurar que os candidatos estejam aptos para assumir as funções previstas nos cargos para os quais foram aprovados.