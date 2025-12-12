Administração

Governo convoca 222 aprovados em concurso para avaliação médica

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 12/12/25 15h07

O Governo do Paraná convocou 222 candidatos aprovados no Concurso Público do Edital nº 002/2024 para a etapa de Avaliação Médica. A convocação, publicada nesta quinta-feira (11), visa preencher vagas do Quadro Próprio do Poder Executivo (QPPE) para cargos de Agente Profissional e Agente de Execução.

As vagas contemplam diversas funções, incluindo Administrador, Analista de Procuradoria, Bibliotecário, Contador, Engenheiros de várias especialidades, Fiscal Metrológico, Fiscal de Meio Ambiente e Técnico de Manejo e Meio Ambiente. O concurso foi elaborado pelo Departamento de Recursos Humanos e Previdência (DRH) da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (Seap).

Os candidatos convocados devem consultar o edital nº 263/2025, disponível no site oficial da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, para obter informações sobre a Avaliação Médica e os próximos passos do processo seletivo.

A convocação para avaliação médica é uma etapa importante no processo de admissão de novos servidores públicos, visando assegurar que os candidatos estejam aptos para assumir as funções previstas nos cargos para os quais foram aprovados.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.