Governo autoriza restauração e ampliação de 52 km da PRC-466 no Paraná

O Governo do Paraná autorizou o início do processo de restauração e ampliação de um trecho de 51,86 quilômetros da PRC-466, entre Lidianópolis e Manoel Ribas, no Vale do Ivaí e região Central do estado. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (27) em Ivaiporã. O projeto, orçado em R$ 558,5 milhões, entra agora na fase de elaboração dos projetos básico e executivo, com previsão de início da pavimentação em concreto em 2026.

A intervenção inclui 15,9 quilômetros de duplicação, 17,18 quilômetros de terceiras faixas, acostamentos, novas vias marginais e a construção de seis viadutos. O trecho será restaurado utilizando o método whitetopping, que usa o pavimento asfáltico existente como base para uma nova camada de concreto, aumentando a durabilidade da rodovia e reduzindo custos de manutenção.

As obras começarão no distrito de Porto Ubá, em Lidianópolis, e incluirão o alargamento da ponte sobre o Rio Ivaí, passando por Jardim Alegre e Ivaiporã até o acesso a uma subestação de Furnas, em Manoel Ribas. A duplicação será concentrada principalmente nas áreas urbanas de Jardim Alegre e Ivaiporã.

Dos seis viadutos previstos, um será instalado em Lidianópolis, um no acesso à PR-082, dois em Jardim Alegre e dois em Ivaiporã. O projeto também inclui novas rotatórias, retornos, iluminação, drenagem e sinalização.

A licitação foi concluída em 18 de novembro pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), com o Consórcio Construtor PR-466 – Porto Ubá vencendo o processo. O prazo total para a realização do projeto é de 1.020 dias, sendo 300 dias para elaboração dos projetos e 720 dias para execução das obras.