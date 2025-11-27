Governo autoriza restauração de 52 km da PRC-466 no Vale do Ivaí

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou nesta quinta-feira (27) o início do processo de restauração e ampliação de um trecho de quase 52 quilômetros da PRC-466, entre Lidianópolis e Manoel Ribas, no Vale do Ivaí e região Central do Paraná. O investimento de R$ 558,5 milhões inclui a elaboração dos projetos básico e executivo, com previsão de início da pavimentação em concreto em 2026.

O projeto contempla a recuperação de 51,86 quilômetros da rodovia, incluindo 15,9 quilômetros de duplicação, 17,18 quilômetros de terceiras faixas, acostamentos, novas vias marginais e a construção de seis viadutos. A intervenção começa no distrito de Porto Ubá, em Lidianópolis, e segue até o acesso a uma subestação de Furnas, em Manoel Ribas.

Segundo o secretário estadual da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, o trecho será restaurado com o método whitetopping, que utiliza o pavimento asfáltico existente como base para a nova camada de concreto. Esta técnica aumenta a durabilidade da rodovia e reduz custos de manutenção.

A licitação foi concluída em 18 de novembro pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), com o Consórcio Construtor PR-466 – Porto Ubá vencendo o processo. O prazo total para a obra é de 1.020 dias, sendo 300 para elaboração dos projetos e 720 para execução das obras.

As melhorias na PRC-466 fazem parte de um projeto contínuo de modernização do corredor rodoviário que liga Guarapuava, Pitanga, Manoel Ribas e Vale do Ivaí. O governo estadual afirma que o investimento terá impacto direto no desenvolvimento regional, proporcionando mais segurança, capacidade de carga e fluidez ao trânsito.