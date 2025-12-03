Governo autoriza pavimentação de 21 km em rodovias do Oeste do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná autorizará nesta quinta-feira (4) a pavimentação de 21 quilômetros em duas rodovias estaduais no Oeste do estado. As obras contemplarão trechos da PR-574 e PR-575, incluindo a construção de duas pontes e um contorno rodoviário. O investimento total previsto é de R$ 95 milhões, segundo informações da Secretaria de Infraestrutura e Logística.

Na PR-574, serão pavimentados 8 quilômetros entre o distrito de Palmitópolis, em Nova Aurora, e o município de Cafelândia. Já na PR-575, o trecho beneficiado terá 11 quilômetros, ligando Palmitópolis ao distrito de Jotaesse, em Tupãssi. Além disso, o projeto inclui a construção do Contorno de Palmitópolis, com 1,7 quilômetro de extensão, que conectará as duas rodovias.

As melhorias na infraestrutura rodoviária da região visam facilitar o escoamento da produção agrícola e industrial, além de proporcionar mais segurança aos usuários das vias. A autorização das obras está prevista para acontecer às 10h desta quinta-feira, no canteiro central das obras na PR-574, no distrito de Palmitópolis.