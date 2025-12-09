Governo assina convênio para modernizar Contorno Sul de Maringá

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná e a Prefeitura de Maringá assinam nesta quarta-feira (10) um convênio para modernizar o Contorno Sul da cidade. O projeto, orçado em R$ 450 milhões, visa melhorar o fluxo de veículos e reduzir acidentes na importante via de ligação entre Maringá e cidades vizinhas.

O Contorno Sul, também conhecido como Avenida Prefeito Sincler Sambatti, é um eixo estratégico para o transporte de cargas e deslocamento entre Maringá, Sarandi, Paiçandu e Marialva. Atualmente, a via enfrenta congestionamentos diários, especialmente na rotatória de acesso à BR-376, além de frequentes acidentes envolvendo veículos pesados.

O plano de modernização inclui a duplicação completa do trecho entre a BR-376 e a PR-317, utilizando pavimentação em concreto. Serão construídos 17 viadutos, uma ponte e passarelas, além de vias marginais para organizar os acessos urbanos. Na área mais crítica, próxima à BR-376, está prevista a implantação de um viaduto duplo e outras quatro estruturas para separar o tráfego de longa distância do fluxo urbano.

A assinatura do convênio está marcada para as 17h30 desta quarta-feira, no Auditório da Prefeitura de Maringá. O investimento será repassado pela Secretaria da Infraestrutura e Logística do estado, demonstrando um esforço conjunto entre as esferas estadual e municipal para melhorar a infraestrutura viária da região.