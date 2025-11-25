Governo aprova projeto de duplicação do Contorno Sul de Maringá

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Estado do Paraná aprovou o projeto executivo para a duplicação do Contorno Sul de Maringá, uma obra avaliada inicialmente em R$ 450 milhões. A validação técnica foi realizada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística (Seil) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) durante uma reunião em Curitiba nesta terça-feira (24).

O projeto, elaborado pela Prefeitura de Maringá, prevê a duplicação de 11,8 quilômetros do Contorno Sul, também conhecido como Avenida Prefeito Sincler Sambatti. A intervenção inclui a construção de 17 viadutos, uma ponte, passarelas e vias marginais para organizar os acessos urbanos.

Com a aprovação técnica concluída, o processo entra agora na fase administrativa. A Prefeitura de Maringá está finalizando os documentos necessários para abrir a licitação que definirá a empresa responsável pela execução das obras. O DER/PR acompanhará todo o andamento em um modelo de cooperação entre Estado e município.

Impacto na mobilidade regional

O Contorno Sul é considerado um eixo estratégico para o trânsito de cargas e para o deslocamento entre Maringá e cidades vizinhas como Sarandi, Paiçandu e Marialva. Atualmente, o trecho registra congestionamentos diários, especialmente na rotatória de acesso à BR-376, além de acidentes frequentes envolvendo veículos pesados.

Na área mais crítica, a rotatória da BR-376, o projeto prevê a implantação de um viaduto duplo e outras quatro estruturas para separar os fluxos de longa distância do tráfego urbano. A obra também abrirá novos acessos a importantes avenidas da cidade, como Guedner, Joaquim Moleirinho, Carlos Correa Borges e Carmen Miranda, visando reorganizar a circulação urbana.

A duplicação utilizará pavimento rígido em concreto através da técnica whitetopping, na qual o asfalto existente é reciclado como base. Este sistema proporciona uma vida útil superior a 20 anos e reduz significativamente os custos de manutenção, além de oferecer melhor aderência e maior segurança em frenagens.