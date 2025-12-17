Governo anuncia R$ 75 milhões em obras viárias para Rondon e região

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governo do Paraná anunciou nesta quarta-feira (17) investimentos de R$ 75 milhões em obras de infraestrutura viária para o município de Rondon e região Noroeste do estado. O principal projeto é a implantação da Estrada de Ligação entre Rondon e São Manoel do Paraná até a PR-492, com 8,22 km de extensão e custo de R$ 45,7 milhões.

A nova estrada vai reduzir significativamente a distância entre os dois municípios, que hoje depende de um trajeto pavimentado de cerca de 24 km. A obra visa facilitar o escoamento da produção agrícola, reduzir custos logísticos e estimular novos empreendimentos na região.

Além da estrada de ligação, o pacote inclui a pavimentação de 11,42 km de estrada rural entre Rondon e o distrito de Bernardelli, com investimento de R$ 14,6 milhões. Na área urbana, serão aplicados R$ 13,9 milhões na pavimentação de vias, totalizando 52.931 m² de asfalto novo.

O governo também autorizou a licitação para construção de uma arena esportiva em Rondon, com investimento de R$ 608 mil. A obra inclui campo de futebol com grama sintética e área de convivência.

As autoridades destacam que os investimentos visam melhorar a infraestrutura tanto na área rural quanto urbana do município, impulsionando o desenvolvimento econômico da região Noroeste do Paraná.