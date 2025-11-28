Aviso de Pauta

Governo anuncia R$ 200 milhões para Centro de Convenções em Cascavel

O governo do Paraná anunciará neste sábado (29), em Cascavel, a liberação de R$ 200 milhões para a construção do Centro de Convenções e Eventos do Oeste. O complexo será erguido em uma área total de 282 mil metros quadrados, com 63 mil metros quadrados de área coberta, divididos entre o Centro de Convenções e o Centro de Eventos.

A estrutura incluirá praça de alimentação, galeria para exposições, auditório para 2.350 pessoas, palco, camarins, banheiros e salas técnicas. O projeto visa beneficiar diretamente mais de 30 municípios e indiretamente mais de 50, impactando o turismo, a economia e o mercado de trabalho da região.

O espaço poderá receber diversos tipos de eventos, como feiras comerciais, exposições agroindustriais, congressos científicos, convenções empresariais, shows, formaturas, casamentos, workshops, eventos culturais, esportivos e gastronômicos. Também está prevista a realização de encontros educacionais e tecnológicos para estimular o intercâmbio de conhecimento e inovação.

A iniciativa é resultado de uma articulação da Secretaria de Estado do Turismo. O anúncio oficial será feito às 11 horas, na Rua Fortunato Beber, 987, em Cascavel, onde serão apresentados mais detalhes do projeto.

