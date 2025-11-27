Governo anuncia R$ 1,5 milhão para Polo Tecnológico da Mandioca no Noroeste

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná anunciou um investimento de R$ 1,5 milhão para implantar um Polo Tecnológico da Mandioca na Região Noroeste do estado. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (26) durante a Feira Internacional da Mandioca (Fiman), em Paranavaí. O projeto será realizado pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e tem como objetivo impulsionar a cadeia produtiva da mandioca no estado.

O Paraná é líder nacional na produção de mandioca para fins industriais, sendo referência na produção de fécula e farinha. O novo polo focará em inovação, sustentabilidade e valorização da agricultura familiar, integrando ações de pesquisa, capacitação e desenvolvimento regional.

O projeto, com duração de 14 meses, prevê a estruturação de um laboratório de controle de qualidade e um núcleo de pesquisa aplicada em amidos modificados e alimentos funcionais. Uma planta-piloto estudará o uso da mandioca em bioplásticos, bioenergia e farmacotécnica, além de estimular a inovação em produtos sem glúten e ingredientes com processamento mínimo.

Entre os objetivos do programa estão o aumento da produtividade em 20%, a redução de perdas e resíduos em até 35%, o crescimento do faturamento médio das cooperativas em 25% e a inserção de novos produtos no mercado nacional e internacional. O polo também visa oferecer capacitação técnica e assistência continuada para pequenos e médios produtores, incentivando práticas mais eficientes e sustentáveis.