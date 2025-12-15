Governadores do Sul e MS se reúnem em Curitiba para discutir integração

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Palácio Iguaçu, em Curitiba, sediará nesta terça-feira (16) uma reunião do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul). O encontro reunirá os governadores do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de Santa Catarina, Jorginho Mello, e do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Na pauta, estão discussões sobre o Fundo Constitucional para a Região Sul e Sudeste, integração das forças de segurança e impactos das mudanças climáticas.

O evento, marcado para as 11h, também será palco da transmissão da presidência do Codesul, que ficará com o governador paranaense no próximo ano. Fundado em 1961, o Conselho tem como principal objetivo buscar o desenvolvimento regional e reduzir desequilíbrios entre os estados-membros.

Jornalistas interessados em cobrir o evento devem solicitar credenciamento até as 18h desta segunda-feira (15), através do e-mail agenciaestadualdenoticiaspr@gmail.com. A reunião acontecerá no Palácio Iguaçu, localizado na Praça Nossa Senhora de Salette, s/n, no Centro Cívico de Curitiba.