Governador inaugura reforma de hospital e anuncia investimentos em Umuarama

Tribuna do Paraná
AEN
16/12/25

O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugura nesta quarta-feira (17) a reforma do Hospital Cemil, em Umuarama, no noroeste do Paraná. O investimento de R$ 7,6 milhões incluiu melhorias estruturais, readequação das enfermarias e ampliação dos quartos, além da criação de um pronto-socorro.

Durante o evento, previsto para as 10h30 no próprio hospital, serão anunciados outros investimentos para a cidade. Entre eles, uma obra de drenagem no entorno do Estádio Municipal Lúcio Pipino e do Bosque Uirapuru, com aporte de R$ 16,5 milhões da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável.

Também será anunciada a duplicação da Estrada Bonfim (antiga PR-482), com investimento de R$ 20 milhões. A obra visa melhorar o fluxo de tráfego entre o Mato Grosso do Sul e a rodovia PR-323.

Outro anúncio previsto é a construção de uma nova escola, com investimento de R$ 24 milhões. A unidade terá cerca de 4 mil metros quadrados, incluindo 15 salas de aula, quadra poliesportiva coberta, refeitório e demais estruturas necessárias para o ensino.

