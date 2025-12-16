Governador anuncia novidades para UENP em evento em Cornélio Procópio

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciará novidades para a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) nesta quarta-feira (17), às 15h30, em um evento no campus de Cornélio Procópio. A UENP, que possui unidades em Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho, é considerada fundamental para o desenvolvimento da região norte do estado.

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, também estará presente no evento. A reunião acontecerá no campus da UENP localizado na PR-160, km 0, em Cornélio Procópio.

A Universidade Estadual do Norte do Paraná desempenha um papel crucial na formação de profissionais e no desenvolvimento de pesquisas na região. O anúncio do governador é aguardado com expectativa pela comunidade acadêmica e pelos moradores dos municípios atendidos pela instituição.

Detalhes sobre as novidades a serem anunciadas não foram divulgados previamente, mantendo o interesse no conteúdo da apresentação oficial que ocorrerá durante o evento.