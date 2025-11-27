Gol inicia voo direto entre Foz do Iguaçu e Fortaleza neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Gol Linhas Aéreas inaugura neste sábado, 29 de novembro, um novo voo direto ligando Foz do Iguaçu, no Paraná, a Fortaleza, no Ceará. A rota terá frequência semanal, operando aos sábados, partindo do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas.

O novo trajeto será realizado por aeronaves Boeing 737, incluindo o modelo MAX 8, com capacidade para 186 passageiros. A companhia busca reforçar sua presença no Nordeste e ampliar as conexões com um dos principais destinos turísticos do Brasil, as Cataratas do Iguaçu.

Fortaleza se torna o quarto destino doméstico atendido pela Gol a partir de Foz do Iguaçu, que já conta com voos para São Paulo (Congonhas e Guarulhos) e Rio de Janeiro (Galeão). Os horários previstos são: saída de Fortaleza às 18h20, chegando em Foz do Iguaçu às 22h40; e partida de Foz do Iguaçu às 19h25, aterrissando em Fortaleza às 23h25.

A nova rota visa encurtar distâncias entre a região da Tríplice Fronteira e o Nordeste, oferecendo mais opções de viagem para turistas e moradores. Além das tradicionais atrações como as Cataratas e a Usina de Itaipu, Foz do Iguaçu recentemente inaugurou o AquaFoz, um dos maiores aquários da América do Sul, e em breve contará com o Centre Pompidou Paraná, ampliando seu potencial turístico.