Ginásio Tarumã celebra 60 anos com homenagem e resgate histórico

O Ginásio Tarumã, principal palco esportivo do Paraná, completará 60 anos em 2025. Para marcar a data, uma solenidade especial será realizada no dia 11 de dezembro, às 10h, no próprio local. O evento reunirá atletas, ex-atletas, treinadores e a comunidade esportiva para celebrar seis décadas de história e conquistas.

Inaugurado oficialmente em 1965, o Ginásio Almir Nelson de Almeida, conhecido como Tarumã, já era protagonista antes mesmo de sua abertura. Em 1963, sediou partidas do Campeonato Mundial de Basquete. Sua construção, iniciada nos anos 1950, inovou com uma cobertura arqueada de madeira de quase 7 mil m², referência até hoje na arquitetura esportiva.

Ao longo dos anos, o Tarumã abrigou a primeira Escola Superior de Educação Física do Estado e foi palco de projetos importantes, como o Paraná Vôlei, bicampeão da Superliga. Atualmente, o ginásio mantém sua relevância, atendendo mais de 2 mil alunos semanalmente em 24 modalidades esportivas diferentes.

Com capacidade para 4,5 mil espectadores, o espaço continua recebendo competições nacionais e internacionais, além de projetos sociais e eventos diversos. Em 2025, o ginásio recebeu 78 eventos esportivos, incluindo competições internacionais de skate e apresentações dos Harlem Globetrotters, totalizando um público de 150 mil pessoas.

A celebração dos 60 anos é organizada pela Secretaria do Esporte através do Centro de Memória do Esporte Paranaense, reafirmando o compromisso de preservar e valorizar o patrimônio esportivo do estado.