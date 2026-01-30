Gigante dos alimentos amplia operações e oferta 350 empregos em seis cidades do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com operação em mais de 20 países, a JBS abriu 350 postos de trabalho no Paraná. As vagas estão distribuídas entre Rolândia, Campo Mourão, Lapa, Jaguapitã, Jacarezinho e Santa Fé. A maioria das oportunidades não exige experiência prévia.

As contratações abrangem diferentes funções na produção de alimentos. Os profissionais serão alocados nas fábricas da Seara, líder no segmento de carnes de aves, suínos e produtos congelados. As admissões são para início imediato.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter idade mínima de 18 anos. Também é exigida a apresentação de documentos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência. As vagas são oferecidas sob regime CLT, com benefícios previstos pela categoria.

A maior concentração de oportunidades está em Rolândia, com 160 vagas abertas. Campo Mourão aparece em seguida, com 70 postos. Jaguapitã soma outras 40 oportunidades.

Como se candidatar às vagas

Em Rolândia, há 100 vagas para operadores de produção. A unidade também oferece 25 vagas para operadores de máquina e 25 para paletização. Além disso, há quatro oportunidades no restaurante, nos cargos de ajudante de cozinha, estoquista e nutricionista.

Outras seis vagas estão distribuídas entre setores como inspeção, almoxarifado e logística. Os interessados devem comparecer com documentos pessoais na unidade, localizada na BR-369, km 47, saída para Arapongas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 99181-1361.

Na unidade de Campo Mourão, são 50 vagas para operador de produção II. Há ainda 10 vagas para operador de produção I, seis para auxiliar de inspeção e quatro para operador de plataforma. Os currículos devem ser enviados pelo WhatsApp (44) 9162-5376.

Em Jaguapitã, são 17 oportunidades para operador de produção I. Outras 15 vagas são para operador de produção II, além de oito para operador de plataforma. Os candidatos podem entrar em contato pelo WhatsApp (43) 99188-8977 ou comparecer presencialmente na empresa, na Rodovia PR-340, km 2,5 – 143 A, com documentos, das 8h às 18h.

Na cidade da Lapa, a Seara oferece 40 vagas para operador de produção. Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail stephanny.silva@seara.com.br.

Já na unidade de Santa Fé, são 23 vagas abertas. Dessas, 20 são para áreas produtivas. Há ainda uma vaga para auxiliar de serviços gerais com foco em jardinagem, uma para pedreiro com foco em pintura predial e uma para técnico em eletromecânica, todas com exigência de experiência.

Os interessados devem comparecer à unidade, localizada na Rodovia PR-317, km 48,7, na zona rural. As entrevistas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Também é possível enviar currículo pelo WhatsApp (44) 99102-4503.