Agro

Gigante do agronegócio assume novas estruturas em cinco cidades do PR

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 26/07/26 18h55
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Imagem mostra um pé de milho com um ceu nublado ao fundo.
Coamo amplia presença no Paraná com novas unidades para atender produtores do Norte e Centro-Sul. Foto: Christian Rizzi/Arquivo/Gazeta do Povo.

A Coamo Agroindustrial Cooperativa anunciou a ampliação de sua estrutura operacional no Paraná com a incorporação de novas unidades agrícolas em Imbituva, Sertanópolis, Ibiporã, Primeiro de Maio e no distrito de Irerê, em Londrina. A medida reforça o atendimento aos produtores rurais das regiões Norte, Norte Pioneiro e Centro-Sul do Estado.

As novas instalações entram em funcionamento imediato para o recebimento da safra 2026/2026 de milho. A expansão integra a estratégia de crescimento sustentável e fortalecimento logístico da cooperativa no território paranaense.

Para apresentar as diretrizes operacionais, a filosofia de trabalho e o portfólio de produtos e serviços, a diretoria da Coamo agendará uma série de reuniões presenciais com os agricultores dos municípios contemplados nas próximas semanas.

A diretoria reforça que o movimento busca aproximar ainda mais os serviços de assistência técnica e comercialização das áreas produtivas estratégicas do Paraná.

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