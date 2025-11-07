Gestantes paranaenses ganham nova vacina contra o VSR pelo SUS

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Ainda neste ano, as gestantes do Paraná terão acesso a um novo imunizante pelo Sistema Único de Saúde (SUS): a vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR). O Ministério da Saúde confirmou que o envio das doses aos estados começará na segunda quinzena de novembro. O Paraná já se prepara para a campanha que deve atender cerca de 138 mil gestantes em todo o estado.

A aplicação será em dose única para mulheres a partir da 28ª semana de gestação, sem limite de idade materna. O grande diferencial desta vacina é a proteção que oferece ao bebê nos primeiros seis meses de vida – justamente quando são mais vulneráveis às complicações respiratórias graves causadas pelo VSR, como bronquiolite e pneumonia.

“A incorporação deste novo imunizante é um passo muito significativo para a saúde pública. É um ganho importante ao cuidado da mãe e do seu bebê, pois vacinando as gestantes contra o VSR elas conferem imunidade passiva ao seu filho, protegendo-o contra infecção grave durante os primeiros meses de vida”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) já está com os preparativos a todo vapor. As equipes técnicas trabalham no planejamento operacional, incluindo capacitações para os profissionais municipais sobre como armazenar, aplicar e registrar as doses corretamente. Assim que o Ministério confirmar o envio, a distribuição será feita rapidamente para as regionais e municípios.

O secretário ainda destacou a importância da nova vacina após os surtos recentes: “O vírus, no inverno passado, atingiu muitas pessoas, chegando a fazer vítimas. Nós já estamos nos organizando para fazer a melhor vacinação contra o vírus sincicial respiratório aqui no Paraná”.

O VSR é um dos vilões respiratórios que mais preocupam os pediatras. Ele é responsável por grande parte dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em bebês, especialmente nos menores de seis meses. Quando a infecção avança, pode levar a quadros graves que exigem internação hospitalar.

Dados do Informe Epidemiológico da Sesa mostram que o VSR aparece consistentemente como um dos vírus mais frequentes nas amostras analisadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen/PR), o que reforça a necessidade urgente desta imunização preventiva.

As vacinas durante a gestação são especialmente valiosas porque funcionam em “dose dupla”: protegem tanto a mãe quanto o bebê. Quando a gestante é imunizada, ela transfere anticorpos através da placenta, garantindo que o recém-nascido já venha ao mundo com uma proteção inicial.

Pelo SUS, as gestantes já contam com várias vacinas importantes:

– Dupla adulto (dT)

– dTpa (tríplice bacteriana acelular do tipo adulto)

– Hepatite B

– Influenza (gripe)

– Covid-19

– E agora, a vacina contra o VSR

A Sesa recomenda que todas as gestantes procurem sua unidade de saúde mais próxima para se informar sobre quais vacinas precisam tomar e quando devem ser aplicadas.