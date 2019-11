Realizado nos dois últimos finais de semana, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 terá o gabarito oficial divulgado na próxima quarta-feira (13). Segundo o governo federal, também serão divulgados os cadernos de questões, em todas as suas versões. No total, serão seis gabaritos para cada dia de aplicação e seis Cadernos de Questões, de acordo com as cores da prova e opções acessíveis.

Quando for conferir o gabarito, porém, os participantes terão que ficar atentos para conferir as respostas relativas à cor de prova que fez em cada domingo de aplicação.

Os resultados individuais do Enem 2019 serão divulgados na Página do Participante e no aplicativo do Enem, em janeiro de 2020, a partir de consulta com CPF e senha.

O resultado dos participantes eliminados, segundo o Inep, não será divulgado, mesmo que eles tenham realizado o Enem nos dois dias de aplicação. Para os treineiros, que fazem o exame para autoavaliação de conhecimentos, a consulta só será liberada em março do ano que vem.

Recursos do Enem 2019

O estudante que se sentiu prejudicado no Enem poderá informar o Inep, pela Página do Participante, entre os dias 11 e 18. Cada caso será analisado e o participante poderá ter direito a fazer a prova novamente.