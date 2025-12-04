Fundação Araucária e Renault lançam bolsas para pesquisa automotiva

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Fundação Araucária e a Renault do Brasil lançaram uma chamada pública para apoiar projetos que aproximem a pesquisa acadêmica das demandas tecnológicas da indústria automotiva. O programa oferece 21 bolsas de doutorado, mestrado e graduação, com investimento total de R$ 691.200,00, visando o desenvolvimento de soluções inovadoras para o setor.

A iniciativa busca fortalecer a formação de profissionais qualificados, incentivar a pesquisa aplicada e ampliar a cooperação entre universidades e empresas. As atividades dos bolsistas serão desenvolvidas na fábrica da Renault em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

O programa oferece uma bolsa de doutorado de R$ 4.000 mensais por até 24 meses, até 12 bolsas de mestrado de R$ 3.000 mensais por até 12 meses, e até 8 bolsas de graduação de R$ 1.700 mensais por até 12 meses.

As propostas devem estar vinculadas aos temas definidos pela Renault e apresentar contribuição direta para desafios tecnológicos da cadeia automotiva. As áreas de interesse incluem soluções em mobilidade, digitalização, sustentabilidade, energias inteligentes, cidades inteligentes e processos produtivos avançados.

O prazo para submissão das propostas vai até 23 de fevereiro de 2026, com divulgação do resultado prevista para a partir de 23 de março de 2026. Interessados podem acessar a chamada pública completa no site da Fundação Araucária.