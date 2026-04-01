Frio ou calor? Veja a previsão do tempo do Simepar para abril no Paraná

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O Simepar prevê um abril de 2026 com temperaturas elevadas e menos chuvas na maior parte do Paraná. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do estado, o aumento de dias sem precipitação deve favorecer o aquecimento, embora ainda exista a possibilidade de geadas nas regiões mais altas devido à entrada de massas de ar frio, principalmente na segunda quinzena do mês.

A previsão indica que apenas o Litoral paranaense terá volumes de chuva próximos à média histórica. No restante do estado, especialmente na Região Metropolitana de Curitiba e nos Campos Gerais, os acumulados devem ficar abaixo da média.

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Essa escassez de chuvas impactará diretamente as temperaturas, que tendem a ficar dentro ou ligeiramente acima da média histórica, com elevação principalmente durante as tardes.

Variações regionais e dados históricos

Historicamente, o volume de chuvas em abril varia conforme a região. As áreas próximas a Doutor Ulisses e Cerro Azul registram as menores médias (50-75 mm), enquanto Palmital e a região de Pato Branco até a divisa com Santa Catarina apresentam as maiores (175-200 mm).

As temperaturas mínimas mais baixas ocorrem no Centro-Sul e oeste da Região Metropolitana de Curitiba (12-14°C), e as mais altas no Litoral e extremo Noroeste (18-20°C). Já as máximas variam de 22-24°C no Centro-Sul a 28-30°C no extremo Oeste, Noroeste e Norte Pioneiro.