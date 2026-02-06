Frio na barriga? Como acolher a ansiedade dos filhos na volta às aulas

Todo mundo já foi criança. E quase todo mundo lembra daquele frio na barriga na volta às aulas: o uniforme separado na noite anterior, a mochila pronta, a dúvida sobre quem estaria na sala, como seria a professora, se daria tudo certo. Para muitas crianças e adolescentes, fevereiro ainda carrega exatamente esse misto de expectativa e insegurança.

Marcado pelo início do ano letivo, o mês costuma despertar emoções intensas. Enquanto alguns vivem esse período com entusiasmo, outros sentem ansiedade diante das mudanças. Segundo a psicóloga clínica Ester Storck (CRP 08/0666-1), que atua há 29 anos no atendimento a adolescentes, jovens e adultos, o começo das aulas exige um esforço emocional importante. “É um momento de muitas novidades ao mesmo tempo: novas rotinas, ambientes, pessoas, regras e expectativas. Tudo ainda está em construção”, explica.

Esse processo de adaptação pode aparecer de diferentes formas: resistência para ir à escola, alterações no sono, irritabilidade, choro ou queixas físicas, como dor de barriga. “A ansiedade, nesse contexto, não significa que algo está errado. Ela indica que a criança está tentando se organizar diante do novo”, afirma Ester.

Do ponto de vista psicológico, o início do ano letivo é compreendido como uma fase de ajuste emocional. Algumas crianças precisam de mais previsibilidade e segurança para atravessar esse período. E a forma como os adultos respondem a esses sinais faz toda a diferença. Para ajudar a reduzir a ansiedade no primeiro mês de aula, a especialista orienta:

Manter rotinas claras e consistentes – Estabelecer horários semelhantes para acordar, dormir, fazer refeições e realizar tarefas, inclusive nos fins de semana. Avisar com antecedência como será o dia ajuda a criança a se sentir mais segura.

Acolher os sentimentos, sem desqualificar – Ouvir com atenção e validar o que a criança sente, usando frases como “eu vejo que você está nervoso” ou “imagino que esteja difícil”. Evitar comentários como “isso é bobagem” ou “não tem motivo”.

Reduzir cobranças e expectativas – Evitar exigir adaptação imediata, desempenho perfeito ou socialização rápida. Cada criança tem seu tempo, e o primeiro mês é de ajuste, não de cobrança.

Transmitir confiança e tranquilidade – Demonstrar segurança ao falar da escola, manter uma postura calma na despedida e evitar transmitir a própria ansiedade. A criança percebe quando o adulto confia no processo.

Observar mudanças de comportamento e oferecer apoio – Ficar atento a alterações no sono, no apetite ou no humor. Quando necessário, conversar, ajustar a rotina ou buscar orientação profissional.

A psicóloga ressalta ainda que a ansiedade infantil muitas vezes reflete o estado emocional dos próprios adultos, que também lidam com pressões e reorganização da rotina nesse início de ano. Cuidar da própria saúde emocional e compreender que a adaptação é um processo contribui para um ambiente mais seguro. “Nem toda resistência é preguiça, e nem toda ansiedade é um problema. Muitas vezes, é apenas um pedido de acolhimento”, conclui.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉