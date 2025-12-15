Frente fria traz tempestades ao Paraná antes de semana com chuvas irregulares

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma frente fria atravessa o Paraná na noite desta segunda-feira (15), trazendo tempestades com possibilidade de granizo e fortes rajadas de vento, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A partir de terça-feira (16), a chuva ficará mais irregular e o sol deve predominar um pouco mais no estado.

O fim de semana foi marcado por altíssimos acumulados de chuva em várias cidades paranaenses devido à influência de um sistema de baixa pressão. Os maiores volumes foram registrados em Assis Chateaubriand (138,8 mm), Palotina (140,6 mm), Cambará (126,2 mm), Guaíra (121,6 mm) e Ubiratã (108,8 mm) na sexta-feira (12).

Até o momento, 15 estações meteorológicas do Simepar já ultrapassaram a média histórica de acumulados para dezembro. Destaques para Cambará, Cornélio Procópio, Guaíra, Londrina, Palotina e Paranavaí, que em apenas 15 dias já tiveram pelo menos 100 mm de chuva acima da média do mês.

Previsão para os próximos dias

Na terça-feira (16), os temporais são esperados de forma mais generalizada nas regiões Oeste e Norte do Paraná, e de forma mais localizada do Centro ao Leste. A partir de quarta-feira (17), o sol deve predominar no Interior, com pancadas de chuva irregulares e de fraca intensidade, principalmente na faixa norte.

As temperaturas não devem subir muito na terça-feira devido à nebulosidade. Na quarta-feira, a capital Curitiba terá mínima de 13°C e máxima de 19°C, enquanto em Guaratuba a variação será de 17°C a 22°C. No Interior, Pato Branco terá mínima de 13°C e máxima de 27°C, Foz do Iguaçu entre 16°C e 29°C, e Maringá entre 21°C e 25°C.