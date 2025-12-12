Foz do Iguaçu sediará Jogos da Juventude 2026 do Comitê Olímpico do Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, foi anunciada como sede dos Jogos da Juventude de 2026, principal evento multiesportivo do país para atletas até 17 anos. A confirmação ocorreu durante o Prêmio Brasil Olímpico 2025, realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) no Rio de Janeiro. A competição está programada para acontecer entre 20 de outubro e 4 de novembro de 2026.

Os Jogos da Juventude, organizados pelo COB através da Diretoria de Desenvolvimento e Ciências do Esporte, reúnem anualmente mais de 4 mil jovens atletas de escolas públicas e privadas de todo o país. Desde 2000, o evento se consolidou como referência na formação esportiva nacional e é considerado a principal porta de entrada para o caminho olímpico no Brasil.

A escolha de Foz do Iguaçu resultou de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura local, após um processo técnico que avaliou estrutura esportiva, capacidade organizacional, logística, rede hoteleira e mobilidade urbana. O município atendeu integralmente aos critérios estabelecidos no edital de candidatura.

O programa esportivo da competição inclui 18 modalidades, como atletismo, natação, basquete, voleibol, judô, ciclismo, esgrima, ginástica artística e rítmica, badminton, taekwondo, tênis de mesa, triatlo, tiro com arco, águas abertas e wrestling.

Na edição de 2025, realizada em Brasília, o Paraná conquistou o terceiro lugar geral. Os Jogos da Juventude também passaram recentemente por João Pessoa (PB) em 2024 e Ribeirão Preto (SP) em 2023.