Esporte

Foz do Iguaçu sediará Jogos da Juventude 2026 do Comitê Olímpico do Brasil

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 12/12/25 12h07
Paulo Mumia/COB

Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, foi anunciada como sede dos Jogos da Juventude de 2026, principal evento multiesportivo do país para atletas até 17 anos. A confirmação ocorreu durante o Prêmio Brasil Olímpico 2025, realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) no Rio de Janeiro. A competição está programada para acontecer entre 20 de outubro e 4 de novembro de 2026.

Os Jogos da Juventude, organizados pelo COB através da Diretoria de Desenvolvimento e Ciências do Esporte, reúnem anualmente mais de 4 mil jovens atletas de escolas públicas e privadas de todo o país. Desde 2000, o evento se consolidou como referência na formação esportiva nacional e é considerado a principal porta de entrada para o caminho olímpico no Brasil.

A escolha de Foz do Iguaçu resultou de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura local, após um processo técnico que avaliou estrutura esportiva, capacidade organizacional, logística, rede hoteleira e mobilidade urbana. O município atendeu integralmente aos critérios estabelecidos no edital de candidatura.

O programa esportivo da competição inclui 18 modalidades, como atletismo, natação, basquete, voleibol, judô, ciclismo, esgrima, ginástica artística e rítmica, badminton, taekwondo, tênis de mesa, triatlo, tiro com arco, águas abertas e wrestling.

Na edição de 2025, realizada em Brasília, o Paraná conquistou o terceiro lugar geral. Os Jogos da Juventude também passaram recentemente por João Pessoa (PB) em 2024 e Ribeirão Preto (SP) em 2023.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.