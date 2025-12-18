Foz do Iguaçu sedia evento gratuito com estrelas do esporte brasileiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Foz do Iguaçu recebe nos dias 18 e 19 de dezembro o Global Experience, um dos maiores encontros sobre desenvolvimento do esporte no Brasil. O evento gratuito acontece no Hotel Rafain e reúne atletas olímpicos, gestores públicos e especialistas do setor esportivo, com expectativa de público de 30 mil pessoas.

O Global Experience promove debates sobre empreendedorismo, saúde do atleta, financiamento, inovação, políticas públicas e o esporte como ferramenta de transformação social. A programação será transmitida ao vivo pelo aplicativo Global Sports, disponível para iOS e Android.

Entre os participantes confirmados estão nomes como Falcão, Giba, Marquinhos Xavier, André Domingos, Claudinei Quirino e Maurren Maggi. Os painéis abordarão temas como empreendedorismo no esporte, saúde integral, financiamento esportivo, inovação e o impacto do mundo digital.

O evento conta com apoio do Governo do Paraná, Prefeitura de Foz do Iguaçu e entidades esportivas. Para o diretor de Fomento e Promoção do Esporte da Secretaria de Estado do Esporte, Clésio Prado, a iniciativa é estratégica para fortalecer o sistema esportivo, integrando tecnologia, inovação, saúde e políticas públicas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial do evento. O Global Experience busca promover o debate sobre o impacto do esporte na sociedade e as oportunidades de desenvolvimento do setor.