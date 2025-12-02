Fórum em Curitiba debate criação do Passaporte Veicular Digital

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Especialistas e representantes do setor automotivo se reuniram nesta terça-feira (02) no Parque Tecnológico da Indústria (PqTI), em Curitiba, para discutir a criação do Passaporte Veicular Digital. O evento, apoiado pelo Governo do Estado e patrocinado pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), debateu como a tokenização pode redesenhar processos tradicionais no setor automotivo.

A proposta central apresentada no Fórum foi a adoção de um token individual por veículo, registrado em blockchain. Essa tecnologia permite armazenar dados de forma criptografada, imutável e rastreável, criando oportunidades para serviços financeiros integrados, negociações digitais e processos simplificados entre compradores, vendedores e instituições.

O Passaporte Veicular Digital garantiria uma representação única do veículo no mundo digital, reunindo informações desde a fabricação até a revenda. Dados como quilometragem, laudos e histórico de manutenção não poderiam ser alterados, reduzindo riscos de fraudes e adulterações.

Para os motoristas, isso significa mais segurança e processos de transferência totalmente digitais, com menos burocracia. Para as empresas do setor, a plataforma representa um fluxo contínuo e confiável de informações, ampliando a rastreabilidade e permitindo serviços personalizados ao longo de toda a vida útil do veículo.

O 1º Fórum de Tokenização Veicular foi organizado pela Vetrii, parceira tecnológica do Tecpar, e Token Economy, com o apoio de instituições como Detran-PR, Parque Tecnológico da Indústria, Sistema Fiep e Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA).