Forças de segurança reforçam efetivo e tecnologia para o Verão Maior Paraná

As forças de segurança do Paraná apresentaram nesta sexta-feira (12) o planejamento estratégico para o Verão Maior. Mais de 2 mil profissionais serão mobilizados para garantir a segurança durante a alta temporada no litoral do estado. O plano inclui reforço de efetivo, uso de novas tecnologias e ações integradas entre as diferentes corporações.

Um dos destaques será o uso de câmeras com inteligência artificial, parte da segunda fase do projeto Olho Vivo. O sistema permitirá pesquisar características de pessoas e veículos, rastrear rotas e emitir alertas automáticos às forças de segurança.

A Polícia Militar contará com reforço do policiamento ostensivo utilizando quadriciclos, UTVs, módulos móveis e viaturas 4×4, além de suporte aéreo. Drones, plataformas de observação e reconhecimento facial ampliarão o monitoramento em áreas de grande circulação.

A Polícia Civil atuará com unidades móveis, viaturas especiais e apoio aéreo para atividades de investigação e repressão ao crime organizado. Já o Corpo de Bombeiros reforçará o salvamento aquático e terrestre com mais de 100 postos de guarda-vidas ao longo das praias, além de helicópteros e embarcações.

A Polícia Penal focará na fiscalização de pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica e em operações de recaptura. A Polícia Científica, por sua vez, intensificará a atuação com bases fixas e postos avançados para realização de perícias e exames.

As autoridades ressaltam que o objetivo é garantir um verão tranquilo e seguro para moradores e turistas, com respostas rápidas às demandas da comunidade durante toda a temporada.