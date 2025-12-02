Fomento Paraná libera créditos para empresas afetadas por tornado em Rio Bonito

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Fomento Paraná iniciou a liberação de créditos para empreendedores e empresas impactados pelo tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu em 7 de novembro. O evento climático causou extensa destruição em residências e estabelecimentos comerciais, afetando severamente a economia local.

Uma equipe de analistas da instituição financeira estadual está na cidade com unidades móveis, orientando sobre linhas de crédito e auxiliando no cadastramento de pedidos. Nas últimas duas semanas, foram realizados mais de 200 atendimentos e recebidas cerca de 50 propostas por diversos canais.

O primeiro contrato da linha Paraná Recupera foi assinado por Valter Nascimento de Jesus, proprietário de uma borracharia. Ele receberá um empréstimo de microcrédito sem juros, com 12 meses de carência e prazo total de 60 meses para quitação.

Claudio Stabile, diretor-presidente da Fomento Paraná, ressalta a importância do apoio às empresas neste momento: “Preparamos as melhores condições possíveis, com taxa de juros zero, prazos de carência de pelo menos um ano e simplificação do processo, retirando algumas consultas de certidões normalmente exigidas.”

Foram criadas duas linhas de crédito especiais com recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE): o Microcrédito, destinado a empreendedores informais, MEIs e microempresas com faturamento anual até R$ 360 mil, oferecendo até R$ 20 mil; e o Fomento Giro Fácil, para empresas de micro, pequeno ou médio porte, com limite de R$ 800 mil. Ambas as linhas têm taxa de juros zero para pagamentos em dia e prazos estendidos de carência e quitação.