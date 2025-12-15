Fomento Paraná atinge R$ 100 milhões em microcrédito em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Fomento Paraná, instituição financeira do Governo do Estado, atingiu a marca de R$ 100 milhões em contratos de microcrédito liberados em 2025. O valor representa o maior montante anual da história da instituição nessa modalidade, beneficiando 8.330 empreendimentos em 325 municípios paranaenses.

Do total liberado em microcrédito, R$ 52,4 milhões foram destinados ao programa Banco da Mulher Paranaense, que responde por mais da metade das operações realizadas no ano. Desde seu lançamento em 2019, o programa já atendeu quase 25 mil empreendimentos, totalizando mais de R$ 280 milhões em financiamentos.

Impacto social e econômico

A Fomento Paraná destaca que 67% das contratações foram realizadas em localidades classificadas como ‘Baixo’ ou ‘Médio-Baixo’ no Índice Ipardes de Desempenho Municipal (IPDM-Renda). Esse indicador é utilizado pelo governo estadual para direcionar ações e investimentos visando melhorar a renda da população dessas cidades.

Além do microcrédito, a instituição liberou R$ 264 milhões para empresas de micro, pequeno ou médio porte e empreendedores informais em 2025. Outros R$ 259 milhões foram destinados a obras e aquisição de equipamentos para municípios, por meio do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM).

O microcrédito oferecido pela Fomento Paraná é acessível para pequenos negócios, com valores de até R$ 20 mil para capital de giro, compra de equipamentos, reformas ou ampliação. Os interessados podem solicitar o financiamento através da rede de agentes de crédito presente em diversas regiões do estado, nas Salas do Empreendedor do Sebrae, nas Agências do Trabalhador, na sede da Fomento Paraná em Curitiba ou online pelo site www.fomento.pr.gov.br.