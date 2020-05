O uso obrigatório de máscaras em locais públicos será fiscalizado pelas vigilâncias sanitárias do Paraná e dos municípios. É o que prevê o decreto 4692/20, assinado nesta segunda-feira (25) pelo governador Ratinho Jr., que regulamenta a lei estadual 20.189 – que institui como obrigatório o uso das máscaras no Paraná na pandemia do coronavírus.

Quem estiver sem o item de proteção deve ser inicialmente advertido. Essa fase irá servir para organizar uma fiscalização mais punitiva. Para as pessoas, a multa estipulada para descumprimento varia de R$ 106,60 a R$ 533. Já para empresas, a multa vai de R$ 2.132 a R$ 10.660.

VIU ESSA? – Sanepar aumenta rodízio em Curitiba e região até sábado. Veja os bairros atingidos

Os valores mais elevados são para casos de reincidência. O texto diz ainda que os estabelecimentos privados devem fornecer máscaras para os funcionários e fiscalizar o uso desse equipamento de maneira correta também pelos clientes.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?