Finados: veja o que abre e fecha nesta segunda-feira nas principais cidades do Paraná

O feriado de Finados, nesta segunda-feira (2), vai mudar a rotina de serviços públicos, comércio e transporte coletivo nas principais cidades do Paraná. Bancos, escolas municipais, unidades básicas de saúde e repartições públicas estarão fechados, enquanto hospitais, unidades de pronto atendimento e serviços de emergência manterão o funcionamento.

As alterações atingem Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu, mas os horários variam conforme o município. Em algumas cidades, o comércio de rua estará fechado; em outras, a abertura será facultativa. Os ônibus também terão escalas especiais, com predominância dos horários de domingo.

Curitiba terá comércio facultativo e ônibus com tabela de domingo

Na capital, as lojas de rua poderão abrir, dependendo da decisão de cada estabelecimento e das regras trabalhistas aplicáveis. Os supermercados também poderão funcionar em horários próprios.

O Mercado Municipal, o Mercado Regional Cajuru e o Mercado Municipal Capão Raso estarão fechados. Já a Rua 24 Horas receberá o público das 9h à meia-noite.

Os ônibus de Curitiba circularão conforme a tabela de domingo. As unidades básicas de saúde não abrirão, mas as nove Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) permanecerão em funcionamento 24 horas.

Também não haverá aulas nas escolas municipais e nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). A coleta domiciliar de lixo seguirá normalmente, assim como a coleta seletiva nos setores atendidos às segundas-feiras. O Estacionamento Regulamentado (EstaR) não terá cobrança.

Para quem pretende aproveitar o feriado, o Jardim Botânico e a Torre Panorâmica estarão abertos. O Museu Oscar Niemeyer funcionará excepcionalmente das 10h às 18h, com entrada até as 17h30. O Zoológico, o Passeio Público e o Memorial Paranista estarão fechados.

Os cemitérios municipais receberão visitantes das 7h às 18h.

Londrina terá lojas de rua fechadas e reforço nos ônibus para cemitérios

Em Londrina, o comércio de rua não funcionará. Os shoppings terão horários especiais, com lojas geralmente abertas das 14h às 20h e praças de alimentação das 11h às 22h. Os supermercados poderão abrir conforme a programação de cada estabelecimento.

Os ônibus seguirão a tabela de domingo, com reforço nas linhas que atendem os cemitérios até as 18h.

Na saúde, as unidades básicas e a Policlínica estarão fechadas. Permanecerão em funcionamento as UPAs Centro e Sabará, o Pronto Atendimento Infantil, o PA Leonor e o Samu.

A coleta convencional de lixo será mantida, mas parte da coleta seletiva ficará para terça-feira (3). O Parque Arthur Thomas abrirá das 8h às 17h e o Jardim Botânico, das 8h às 18h.

Maringá mantém parques e serviços de emergência abertos

Em Maringá, não haverá atendimento nas repartições municipais, escolas, CMEIs, bibliotecas, restaurantes populares, Procon e Agência do Trabalhador.

As unidades básicas de saúde estarão fechadas, enquanto o Hospital Municipal e as UPAs manterão o atendimento.

A coleta convencional e a seletiva de lixo funcionarão normalmente. Também não haverá cobrança do EstaR.

Os parques do Ingá, do Japão e Alfredo Nyffeler estarão abertos durante o feriado. Os dois primeiros fecharão na terça-feira (3) para manutenção.

Os serviços de assistência à população em situação de rua e os Conselhos Tutelares funcionarão em regime de plantão.

Ponta Grossa terá comércio fechado e shoppings com horários especiais

Em Ponta Grossa, o comércio de rua permanecerá fechado nesta segunda-feira. Os supermercados poderão atender até as 20h.

Nos shoppings Palladium e Plaza Campos Gerais, as lojas e os quiosques funcionarão das 14h às 20h, enquanto as praças de alimentação abrirão das 11h às 22h.

As UPAs Uvaranas, Sant’Ana e Santa Paula, além do Centro de Atendimento à Criança, manterão atendimento 24 horas.

Unidades básicas de saúde, escolas municipais, Agência do Trabalhador, Procon e Restaurante Popular estarão fechados. Os ônibus seguirão os horários de domingo, a coleta de lixo será mantida e não haverá funcionamento do EstaR.

Foz do Iguaçu terá mudanças nas linhas de ônibus

Em Foz do Iguaçu, a maior parte das linhas do transporte coletivo circulará com a tabela de sábado. As exceções são as linhas 205 (Santa Rita), 230 (Três Lagoas), 350 (Vila Borges/Pontes) e 345 (Lote Grande), que manterão os horários normais.

As escolas municipais, os CMEIs, as unidades básicas de saúde e as repartições da prefeitura estarão fechados. A Agência do Trabalhador e a Central do Empreendedor também não terão expediente.

O atendimento de urgência será mantido no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, nas UPAs Walter Cavalcanti Barbosa e João Samek, no Pronto Atendimento do Poliambulatório, no CAPS III e pelo Samu.

A coleta de lixo convencional e seletiva não sofrerá alterações. A Guarda Municipal e a Defesa Civil continuarão disponíveis para emergências.

Bancos, Copel e Sanepar: como ficam os atendimentos

As agências bancárias de todo o Paraná não terão atendimento presencial nesta segunda-feira. Aplicativos, internet banking e Pix continuarão disponíveis.

As unidades presenciais da Copel e da Sanepar também estarão fechadas, mas os canais digitais e os serviços emergenciais permanecerão disponíveis.

As Agências do Trabalhador e as unidades da Receita Estadual não funcionarão. Já os serviços essenciais de segurança pública e saúde seguirão em operação.

Nas Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasas), apenas a unidade de Londrina estará aberta. Os mercados de Curitiba, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu permanecerão fechados.

A maior parte dos atendimentos administrativos será retomada na terça-feira (3). Como os horários de supermercados, shoppings e estabelecimentos particulares podem variar, a recomendação é consultar os canais de cada empresa antes de sair de casa.