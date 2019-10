Os deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná ignoraram a pressão de servidores e aprovaram o parecer favorável à constitucionalidade das 26 emendas sobre o projeto de lei complementar 9/2019, que trata do fim da licença especial para algumas categorias de servidores públicos do estado.

Apenas os deputados Evandro Araújo (PSC) e Tadeu Veneri (PT) foram contrários ao parecer do relator Paulo Litro (PSDB) pela aprovação das emendas na comissão. Funcionários públicos que acompanharam a reunião protestaram ao fim da apreciação da matéria, com gritos como “deputado, preste atenção, os servidores não esquecem traição”.

Com isso, o texto-base e as emendas vão à segunda votação no plenário ainda na tarde desta terça-feira (15). Caso a maioria dos 54 deputados seja favorável, o projeto, elaborado pelo governo, ganha caminho aberto ao Palácio Iguaçu para a sanção do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD).