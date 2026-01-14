Fim da falta de água? Novo sistema reforça abastecimento água em Matinhos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A temporada de verão no Litoral do Paraná ganhou um reforço importante que já está fazendo a diferença para moradores e turistas em Matinhos. A Sanepar implantou um novo sistema de tratamento de água que está garantindo o abastecimento contínuo mesmo em dias de chuva intensa, quando antes ocorriam paralisações na Estação de Tratamento de Água (ETA) da cidade.

A tecnologia, chamada de floco-decantador, foi finalizada em dezembro, a tempo de atender a demanda da atual temporada. Com investimento de R$ 6,1 milhões, o sistema aumentou significativamente a eficiência da estação, permitindo que ela continue funcionando normalmente mesmo quando há aumento da turbidez da água.

O Rio Cambará, que desce diretamente da Serra do Mar, é a fonte de captação da ETA Matinhos. Em condições normais, a água apresenta boa qualidade e passa apenas por um sistema de filtragem direta. O problema acontecia em dias chuvosos, quando o excesso de partículas suspensas na água reduzia drasticamente a capacidade de filtragem, exigindo processos adicionais que agora são realizados pelo novo equipamento.

O floco-decantador não fica ligado o tempo todo. Ele é acionado automaticamente quando instrumentos detectam alterações na turbidez da água. O sistema utiliza produtos químicos específicos para aglutinar partículas orgânicas e inorgânicas presentes na água, formando flocos que, por serem mais pesados, são depositados no fundo de tanques através do processo de decantação. Depois desse processo, a água, já mais limpa, segue para a etapa de filtragem e finalização do tratamento tradicional.

Com capacidade para tratar 120 litros de água por segundo, o novo sistema não apenas garantiu tranquilidade para a temporada de verão, mas trará benefícios durante todo o ano, especialmente nos períodos mais chuvosos, evitando que os moradores fiquem sem água nas torneiras.

A nova tecnologia representa um avanço importante para a infraestrutura de saneamento do litoral paranaense, região que recebe grande fluxo de visitantes nas temporadas de férias e precisa garantir serviços essenciais de qualidade.

