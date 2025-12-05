Filme sobre câncer de mama é exibido para quase 8 mil mulheres no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um total de 7.792 mulheres em 59 municípios paranaenses assistiram ao filme ‘Câncer com ascendente em virgem’, como parte do programa Paraná Rosa 2025. A exibição, realizada em parceria entre as secretarias estaduais de Saúde (Sesa) e Cultura (Seec), visa conscientizar sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama e de colo de útero no estado.

O longa-metragem retrata a vida de uma professora e influenciadora digital após descobrir um câncer de mama. As sessões, organizadas com apoio de autoridades municipais, incluíram debates entre espectadoras e especialistas após as exibições.

Além do filme, o Paraná Rosa 2025 promoveu outras ações de saúde da mulher. A Carreta Saúde da Mulher já atendeu mais de 14 mil mulheres com consultas, exames e mamografias em diversas cidades. O programa também distribuiu 150 mil exemplares da Cartilha Saúde da Mulher nas 22 Regionais de Saúde do estado.

Para encerrar as atividades do ano, está programada a 1ª Corrida da Vigilância em Saúde em Curitiba, um evento gratuito com 5 mil vagas, marcado para 14 de dezembro.