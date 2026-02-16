Filhote de tubarão raro nasce e surpreende tratadores em aquário no Paraná

A equipe do AquaFoz chegou para a rotina no último dia 6 de janeiro sem imaginar que encontraria um novo morador. Nadando ao lado da mãe Carol estava um filhote de tubarão-galha-branca-de-recife — espécie ameaçada de extinção — que ninguém esperava.

A gestação não havia sido detectada em nenhum dos exames de rotina. O nascimento da espécie de tubarão ameaçada de extinção surpreendeu até os mais experientes tratadores e marcou um momento histórico: é o primeiro animal nascido no aquário de Foz do Iguaçu desde a inauguração, em novembro do último ano.

Com um mês de vida, o pequeno tubarão, que nasceu com 60 centímetros e cerca de 1 quilo, segue saudável e se desenvolvendo normalmente sob acompanhamento dos profissionais do aquário de Foz do Iguaçu. Para a conservação da espécie, que habita recifes de coral cada vez mais ameaçados, o nascimento representa uma vitória — mesmo que inesperada.

A mãe do filhote, a tubarão Carol, chegou do AquaRio, no Rio de Janeiro. Foto: Diogo Justus/AquaFoz.

No dia em que nasceu, o pequeno tubarão media cerca de 60 centímetros e pesava aproximadamente 1 quilo. Desde então, a rotina tem sido de monitoramento constante e cuidados especiais — embora o comportamento do animal indique que tudo está dentro do esperado.

Segundo a equipe técnica, o “parto surpresa” foi um acontecimento raro e emocionante. A mãe do filhote, a tubarão Carol, veio do AquaRio, no Rio de Janeiro, como parte de um trabalho conjunto entre aquários voltado ao manejo responsável e à conservação de espécies marinhas.

Além da surpresa, o nascimento tem um significado importante para a preservação ambiental. O tubarão-galha-branca-de-recife vive em áreas de recifes de coral do Indo-Pacífico, ecossistemas cada vez mais ameaçados pelas mudanças climáticas e pela ação humana. A reprodução em ambiente controlado contribui para ampliar o conhecimento científico sobre a espécie e reforça iniciativas de conservação.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉