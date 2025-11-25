Inovação e Inteligência Artificial

Festival em Londrina debate políticas públicas inovadoras no Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 25/11/25 11h07
Gabriel Pires/SEIA

O Festival Internacional de Inovação de Londrina (FIIL 2025) acontecerá nesta quinta e sexta-feira (27 e 28) no Parque Ney Braga, reunindo especialistas e secretários estaduais para debater políticas públicas inovadoras que vêm transformando o atendimento ao cidadão no Paraná. As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas.

O evento contará com a Arena Paraná, espaço que reunirá representantes de diversas secretarias estaduais para apresentar projetos e iniciativas em áreas como inovação, cidades inteligentes e saúde. Entre os temas abordados estão o Pacto Pela Inovação, que prevê repasse de recursos para fundos municipais de inovação, e o uso de inteligência artificial na gestão pública.

Na área de cidades inteligentes, serão apresentadas soluções tecnológicas já em operação no estado, como sistemas para sincronização de semáforos, recadastramento digital e ferramentas de apoio à aprendizagem. O Paraná busca se tornar pioneiro na implementação de IA no setor público no Brasil.

Na saúde, o foco será a integração de sistemas para melhorar o atendimento ao paciente, reduzir tempos de espera e otimizar recursos. O evento também contará com palestras de especialistas sobre temas como alfabetização baseada em evidências científicas e o impacto da gestão e tecnologia na qualidade dos serviços públicos.

