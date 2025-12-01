Turismo

Festival de Cerveja Artesanal agita Foz do Iguaçu neste sábado

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
01/12/25
Craft Beer

Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, sedia neste sábado (6) o Festival da Cultura Cervejeira Artesanal. O evento gratuito acontece a partir das 11h na Rua Pedro Basso, via recentemente tombada como patrimônio cultural municipal. Seis cervejarias da região participam, oferecendo cerca de 30 torneiras com rótulos premiados nacional e internacionalmente.

Entre os destaques está a cerveja Canoa Quebrada, produzida em Foz do Iguaçu, que conquistou medalha de ouro na World Beer Cup nos Estados Unidos. O festival também contará com programação musical, incluindo apresentações de DJ João Ritchie, Kiko e os Tesouros, Caiçara e Tanger, além de opções de gastronomia local e serviço de flash tattoo.

O evento busca unir turismo, cultura e gastronomia, atraindo moradores, turistas da tríplice fronteira e visitantes de diferentes regiões do Paraná e do país. A iniciativa visa fortalecer a produção local de cervejas artesanais e consolidar Foz do Iguaçu como um polo cervejeiro de qualidade.

O Paraná tem se destacado no cenário nacional de cerveja artesanal, acumulando mais de 240 medalhas desde 2019 no Festival Brasileiro da Cerveja. Entre 2020 e 2024, o setor recebeu investimentos significativos, incluindo a inauguração da Maltaria Campos Gerais e a construção de uma unidade de maltes especiais em Guarapuava.

O Festival da Cultura Cervejeira Artesanal em Foz do Iguaçu representa uma oportunidade para o público conhecer a produção artesanal local, ao mesmo tempo em que promove a interação entre produtores e consumidores, valorizando a história e cultura da cidade.

