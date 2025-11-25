Agricultura e Abastecimento

Feira Internacional da Mandioca em Paranavaí projeta safra recorde no Paraná

25/11/25
A Feira Internacional da Mandioca (Fiman) começa nesta terça-feira (25) em Paranavaí, colocando o Paraná no centro das atenções do agronegócio. O evento ocorre no Parque Internacional de Exposições Costa e Silva, de 25 a 27 de novembro, reunindo toda a cadeia produtiva da mandioca. O Estado, segundo maior produtor nacional, projeta uma safra recorde de 4,2 milhões de toneladas para 2025, superando as 3,7 milhões de toneladas colhidas em 2024, conforme dados do Departamento de Economia Rural (Deral).

O Paraná lidera a produção de mandioca para fins industriais, sendo responsável por cerca de dois terços da oferta nacional de fécula. Em 2024, foram produzidas 834 mil toneladas de fécula no Brasil, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Atualmente, mais da metade da produção da raiz no estado é direcionada para a indústria de fécula.

A Fiman 2025 deve superar os resultados da edição anterior, que movimentou cerca de R$ 250 milhões em negócios e atraiu sete mil visitantes. Este ano, o evento espera receber representantes de mais de 20 países e comitivas de 25 estados brasileiros, com mais de 60 expositores nacionais e internacionais.

O foco da feira é impulsionar a inovação tecnológica e fortalecer a competitividade da produção paranaense para atender mercados que exigem elevado padrão de qualidade. Paranavaí, reconhecida como ‘Capital da Mandiocultura Industrial’, se prepara para receber milhares de visitantes durante o evento.

