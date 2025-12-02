Feira de Natal do IDR-PR oferece produtos da agricultura familiar em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A tradicional Feira de Natal promovida pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR) acontece de 3 a 5 de dezembro, no edifício do IDR-PR, no bairro Cabral, em Curitiba. O evento reúne 12 produtores de nove municípios paranaenses, oferecendo uma variedade de produtos da agricultura familiar para as festas de fim de ano.

Os visitantes poderão encontrar queijos, patês, embutidos, bolos, tortas, doces, geleias orgânicas, cogumelos, pastas, caponatas, vegetais desidratados, cafés especiais e bolachas de Natal. Além disso, a feira contará com artesanato diferenciado feito com palha de milho naturalmente colorida, incluindo anjos, guirlandas, presépios e chapéus.

O evento também abriga a feira Feito Por Nós, com artesanatos, pães e bolachas natalinas produzidos por ex-funcionários da Secretaria de Agricultura e do Abastecimento do Paraná. A entrada é gratuita, permitindo que o público conheça o trabalho do IDR-Paraná e adquira produtos regionais para o Natal.

A Feira de Natal do IDR-Paraná acontece de quarta a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua da Bandeira, 500, bairro Cabral, em Curitiba. O evento visa promover negócios e incentivar os expositores rurais, além de oferecer ao público uma oportunidade de comprar produtos de qualidade para consumo próprio ou para presentear.