Feira Científica em Foz do Iguaçu reúne 700 estudantes e 300 projetos inovadores

A quarta edição da Feira Científica de Altas Habilidades e Superdotação (FENAAH/S) acontece de 1º a 3 de abril em Foz do Iguaçu, reunindo cerca de 700 estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. O evento, organizado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, apresenta 300 projetos em oito áreas do conhecimento.

A FENAAH/S tem como objetivo integrar técnica, ciência e cultura para impulsionar o processo de ensino-aprendizagem e estimular a investigação na educação básica e profissional. Os projetos abrangem desde análises qualitativas e pesquisas quantitativas até soluções tecnológicas para o cotidiano escolar e comunitário.

Entre os destaques está um projeto de reutilização de água da chuva desenvolvido por alunos do Colégio Estadual Vereador José Balan, de Umuarama. Utilizando microcontroladores, os estudantes criaram um sistema automatizado de captação e armazenamento de água pluvial para uso não potável, com potencial de economizar até 50% do consumo em meses chuvosos.

A feira também conta com a categoria Pequenos Cientistas, dedicada a alunos do 5º ao 7º ano. Um dos projetos apresentados analisa os impactos sociais e ambientais das usinas eólicas, desenvolvido por estudantes do 7º ano do Colégio Estadual de Dois Vizinhos.

Paralelamente à exposição, ocorre o 1º Seminário de professores para Altas Habilidades e Superdotação, reunindo cerca de 170 profissionais para troca de experiências e palestras com especialistas. O evento inclui ainda um campeonato de Robôs Sumô, onde alunos colocam à prova robôs de sua própria criação.

Atualmente, o Paraná atende cerca de 12 mil estudantes identificados com altas habilidades e superdotação em aproximadamente 300 Salas de Recursos Multifuncionais em toda a rede estadual de ensino.