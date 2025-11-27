Famílias de Ivaiporã recebem primeiros módulos sanitários do programa estadual

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Duas famílias de Ivaiporã, no Vale do Ivaí, foram as primeiras beneficiadas pelo programa Banheiro em Casa, do Governo do Paraná. Nesta quinta-feira (27), elas receberam novos módulos sanitários construídos e instalados pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e a Sanepar. A iniciativa, parte do programa Casa Fácil Paraná, visa atender famílias de baixa renda que vivem em moradias sem banheiro ou com instalações precárias.

O programa, desenvolvido pela Cohapar em parceria com a Sanepar e municípios, tem como objetivo melhorar as condições de saúde e dignidade de paranaenses em situação de vulnerabilidade social. Com um investimento de R$ 68 milhões, o projeto pretende beneficiar cerca de 3.400 famílias no estado.

Entre os primeiros beneficiados está o aposentado João Maria de Oliveira, morador da região há mais de 50 anos. Ele relatou que a família utilizava um banheiro improvisado com fossa rústica e sem pia. A dona de casa Silvana Vieira de Melo, outra beneficiária, revelou que cresceu sem banheiro e que, por muitos anos, ela e os filhos tomavam banho em bacia ou na cachoeira.

Os módulos sanitários são pré-fabricados e incluem vaso sanitário com caixa acoplada, lavatório, chuveiro elétrico, acabamentos hidráulicos e elétricos, iluminação em LED e espelho. Após a entrega da estrutura, equipes da Sanepar realizam as conexões hidráulicas para garantir o funcionamento do módulo.

Segundo o Censo 2022 do IBGE, cerca de 4 mil famílias no Paraná ainda moram em residências sem banheiro. O programa estadual foi estruturado para enfrentar esse cenário, priorizando inicialmente os municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).