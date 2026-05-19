Cinco cidades do Paraná ficam sem água nesta terça; veja se a sua está na lista

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) registra, nesta terça-feira (19/05), interrupções no abastecimento de água em diferentes municípios do interior do estado.

As ocorrências envolvem manutenção de equipamentos e falta de energia elétrica, com previsões de normalização ao longo do dia e da noite.

Cidades sem água nesta terça-feira no Paraná

Rolândia (norte do Paraná)

Motivo: Manutenção de equipamentos Início: 19/05/2026 às 06h00 Previsão de normalização: 19/05/2026 às 18h00

Rolândia enfrenta nesta terça-feira uma interrupção programada relacionada a obras de modernização das instalações elétricas da Estação de Tratamento de Água (ETA) do município. Segundo a Sanepar, o aviso foi publicado desde 15 de maio, dando aos moradores prazo para se prepararem. A paralisação pode se estender por até 12 horas, com retomada prevista para o início da noite.

Joaquim Távora (norte Pioneiro)

Motivo: Manutenção de equipamentos — troca de registro Início: 19/05/2026 às 08h00 Previsão de normalização: 19/05/2026 às 14h00

Em Joaquim Távora, a interrupção é para troca de registro na rede de distribuição. A paralisação, com duração prevista de seis horas, afeta os seguintes bairros e localidades: Centro, Vila Nova, São Lucas 1 e 2, Monte Sagrado 1, Varsóvia, Colônia São Miguel, Quarenta de Cima e Quarenta de Baixo. A previsão é que o abastecimento seja retomado ainda pela manhã.

Sapopema — Distrito de Lambari (vale do Ivaí)

Motivo: Falta de energia elétrica Início: 19/05/2026 às 10h15 Previsão de normalização: 19/05/2026 às 22h00

O Distrito de Lambari, pertencente ao município de Sapopema, enfrenta a interrupção mais prolongada do dia: quase 12 horas sem abastecimento, causada por falta de energia elétrica. A Sanepar explica que o sistema de captação, tratamento e distribuição de água depende de automação movida a energia, e que o uso de geradores é limitado por questões ambientais. A normalização está prevista para as 22h.

Cascavel

Motivo: Obras e manutenções. Início: 19/05/2026 às 10h Previsão de normalização: Noite de 19/05/2026.

Marilândia do Sul

Motivo: Falta de energia elétrica Início: 19/05/2026 às 10h30 Previsão de normalização: Noite de 19/05/2026.

Próximas interrupções programadas no Paraná

Além dos casos desta terça, a Sanepar já divulgou avisos de interrupções para os próximos dias:

Maria Helena — 20/05/2026, das 10h às 23h — Obras e manutenção em reservatórios

— 20/05/2026, das 10h às 23h — Obras e manutenção em reservatórios Umuarama — 21/05/2026, das 07h às 17h — Obras e manutenção em reservatórios

— 21/05/2026, das 07h às 17h — Obras e manutenção em reservatórios Virmond — 14/06/2026, das 11h até 05h do dia 15/06 — Impedimento operacional (interrupção de cerca de 18 horas)

O que fazer se estiver sem água

A Sanepar orienta que, em qualquer situação de interrupção, os moradores:

Priorizem a água tratada disponível para alimentação e higiene;

Façam uso econômico e evitem desperdício;

Utilizem a reserva da caixa d’água — que, por lei estadual (Resolução AGEPAR nº 3/2020), deve ter no mínimo 500 litros em todo imóvel do Paraná.

A companhia lembra que serviços podem ser cancelados ou adiados por condições climáticas, razões técnicas ou de segurança. Para acompanhar atualizações em tempo real, os clientes podem utilizar o aplicativo Minha Sanepar (disponível para Android e iOS) ou consultar o portal clientes.sanepar.com.br.

Central de Atendimento Sanepar: 0800 200 0115 (24 horas) WhatsApp: (41) 99544-0115 Fonte: Sanepar — sanepar.com.br/esta-sem-agua