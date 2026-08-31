Falta de água afeta Fazenda Rio Grande e mais duas cidades do Paraná hoje

Moradores de Fazenda Rio Grande, Cerro Azul e Palmeira enfrentam problemas no abastecimento de água nesta segunda-feira (31) por causa de falhas no fornecimento de energia elétrica e impedimentos operacionais. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) prevê normalização do serviço ao longo do dia. Além disso, manutenções programadas vão afetar o fornecimento em Cambé e Cambira nos próximos dias, com interrupções que podem durar até 13 horas.

Na Região Metropolitana, a cidade de Fazenda Rio Grande é uma das atingidas pela suspensão do serviço. A paralisação no sistema começou na tarde do último domingo (30), às 16h30, por conta de uma falta de energia elétrica. Como a Sanepar depende do funcionamento de equipamentos elétricos para realizar o tratamento e a distribuição da água, as atividades dependem do conserto da rede pela concessionária de energia. A previsão da companhia é de que o abastecimento seja normalizado ao longo da tarde desta segunda-feira (31).

O município de Cerro Azul também enfrenta problemas no sistema de abastecimento. A interrupção teve início às 18h20 de domingo (30) devido a um impedimento operacional na estrutura local. A previsão de normalização do serviço em Cerro Azul também está programada para a tarde desta segunda-feira (31).

Outro município afetado por queda de energia no sistema de água no início do dia é Palmeira, com início do problema registrado às 18h de domingo (30) e previsão de normalização durante a manhã desta segunda-feira (31).

Manutenções programadas para os próximos dias no interior

A Sanepar também divulgou intervenções na rede que afetarão o abastecimento em cidades do interior do Paraná nos próximos dias:

Cambé: Duas obras de manutenção em redes estão agendadas na cidade. A primeira ocorre na terça-feira (01/09), das 08h às 21h, afetando os jardins Cambé 4, Tupi e Imperatriz. A segunda manutenção será na quarta-feira (02/09), também das 08h às 21h, abrangendo os jardins Ana Rosa (do 1 ao 4), Cidade Alta, José Favaro, Parque Industrial José Garcia Gimenes e imediações. Esta última obra havia sido programada originalmente para o dia 26 de agosto, mas precisou ser adiada devido a condições climáticas desfavoráveis.

Duas obras de manutenção em redes estão agendadas na cidade. A primeira ocorre na terça-feira (01/09), das 08h às 21h, afetando os jardins Cambé 4, Tupi e Imperatriz. A segunda manutenção será na quarta-feira (02/09), também das 08h às 21h, abrangendo os jardins Ana Rosa (do 1 ao 4), Cidade Alta, José Favaro, Parque Industrial José Garcia Gimenes e imediações. Esta última obra havia sido programada originalmente para o dia 26 de agosto, mas precisou ser adiada devido a condições climáticas desfavoráveis. Cambira: Na quarta-feira (02/09), uma manutenção na rede interromperá o abastecimento na Área Central e no Parque Industrial Norte entre 09h30 e o final da tarde.

Ficou sem água? Reclame

Se você está sem água, o contato direto com a Sanepar pode ser feito pelo telefone 0800 200 0115, com atendimento disponível 24 horas. Para agilizar o registro da ocorrência, certifique-se de ter em mãos a sua conta de luz/água ou o número da matrícula do imóvel.

Como alternativa digital, a reclamação e a consulta de serviços podem ser realizadas por meio do aplicativo Minha Sanepar (disponível para Android e iOS) ou acessando o menu “Minha Sanepar” diretamente no site oficial da companhia.