Falta de água atinge mais de 36 bairros de 6 cidades do Paraná nesta quinta (23)

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) informa que realiza, ao longo desta quinta-feira (23), serviços de manutenção programada, higienização de reservatórios e obras em diversas cidades do Paraná. Moradores de seis municípios do interior devem ficar atentos para interrupções temporárias no fornecimento de água. Ao todo são 36 bairros em diversas cidades que podem ficar sem água.

Em Curitiba e na Região Metropolitana, não há avisos de desabastecimento cadastrados para o dia de hoje. A seguir, confira o detalhamento de horários, motivos e bairros atingidos nas cidades afetadas:

1. São Tomé

Início: 23/07/2026 às 06:00

23/07/2026 às 06:00 Previsão de Normalização: Tarde de 23/07/2026

Tarde de 23/07/2026 Motivo: Obras e manutenção em reservatórios

Obras e manutenção em reservatórios Localidades afetadas: Toda a cidade

2. Pato Branco

Início: 23/07/2026 às 07:00

23/07/2026 às 07:00 Previsão de Normalização: Noite de 23/07/2026

Noite de 23/07/2026 Motivo: Higienização de reservatórios

Higienização de reservatórios Localidades afetadas: Bairro São Francisco

3. União da Vitória

Início: 23/07/2026 às 09:00

23/07/2026 às 09:00 Previsão de Normalização: Tarde de 23/07/2026

Tarde de 23/07/2026 Motivo: Manutenção de equipamentos (instalação de equipamento na rede de distribuição de água para melhoria operacional)

Manutenção de equipamentos (instalação de equipamento na rede de distribuição de água para melhoria operacional) Localidades afetadas: Conjunto Bento Munhoz, Panorama e Hortz I e II

Conjunto Bento Munhoz, Panorama e Hortz I e II Nota: Clientes da Sanepar podem receber avisos de interrupções programadas e emergenciais por SMS no celular.

4. Piraí do Sul

Início: 23/07/2026 às 10:00

23/07/2026 às 10:00 Previsão de Normalização: Noite de 23/07/2026

Noite de 23/07/2026 Motivo: Falta de energia

5. Cianorte

Início: 23/07/2026 às 12:00

23/07/2026 às 12:00 Previsão de Normalização: Noite de 23/07/2026

Noite de 23/07/2026 Motivo: Obras e manutenção em reservatórios

Obras e manutenção em reservatórios Localidades afetadas: Centro, Parque Industrial, Zonas 1, 2, 3, 4, 5 e 7; conjuntos Novo Centro, Mitre Nabhan e Ilha Bela; residenciais Morada do Sol 1, 2, 3 e 4, Jardim Santa Felicidade, Industrial, Bataglia, Império do Sol e Magalhães; além dos residenciais Universidade, Ipanema, Mega Park, Nabhan, Olímpico, Araucária, Itália, Paulista, Viviane, Parque do Bosque e Morada do Sol.

6. Clevelândia

Início: 23/07/2026 às 12:00

23/07/2026 às 12:00 Previsão de Normalização: Noite de 23/07/2026

Noite de 23/07/2026 Motivo: Higienização de reservatórios