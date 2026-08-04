Falta de água atinge 109 bairros em Londrina, Maringá e mais cidades do Paraná

Moradores de 109 bairros e localidades distribuídos em 5 municípios do Paraná (Maringá, Londrina, Inácio Martins, Ortigueira e São João do Ivaí) enfrentam interrupção no fornecimento de água ao longo desta terça-feira (4).

As suspensões do serviço promovidas pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) decorrem de obras de ampliação, manutenções em reservatórios, higienização e falta de energia elétrica, com previsão de normalização gradativa na noite do mesmo dia.

Maringá: manutenção em reservatórios atinge 11 bairros

Em Maringá, noroeste do Paraná, a paralisação teve início programado para as 12:00 desta terça-feira (04). O motivo informado pela Sanepar é a realização de serviços de obras e manutenção nos reservatórios.

A previsão é de que o abastecimento seja reestabelecido e normalizado ao longo da noite de terça-feira (04).

Bairros e localidades afetados em Maringá hoje:

Conjunto Residencial Karina

Conjunto Residencial Parigot de Souza

Jardim América

Jardim Nova América

Loteamento Liberdade

Parque Ibirapuera

Parque Industrial I

Parque Industrial II

Residencial Regente

Residencial João Scramin Filho

Residencial Zigmunt Kroshowski

Londrina: manutenção suspende água em 94 bairros

Também a partir das 12h, os bairros atendidos pelo Centro de Reservação Leste de Londrina terão o fornecimento suspenso devido a obras e manutenção nos reservatórios.

A normalização do sistema na maior cidade do Norte do Estado está prevista para a noite desta terça-feira (04/08).

Bairros, conjuntos e localidades afetados em Londrina (94):

Jardins: Amália, Arabela, Kase, Aragarça, Barra Grande, Belo Horizonte, Cambará, Carlota, Casarin, Castelo, Catori, Chamonix, Da Luz, Damasco, Do Leste, Don Pedro 1 e 2, Eliza 1 e 2, Fujiwara, Fujiyama, Golden Park II, Graziela, Guararapes, Ideal, Ilha Bela, Interlagos, Itaipu, Laranjeiras, Lolata, Maira, Marabá, Meton, Mirassol, Monte Cristo, Monte Sinai, Monte Catini, Monterrey, Morumbi, Nações Unidas, Novo Antares 1 e 2, Oriente, Ouro Preto, Panorama, Pérola, Pioneiros, Prefeito Milton Menezes, San Rafael I e II, Santa Alice, Santa Fé, Santa Inês, Santa Maria, Santos Dumont, São João, São José, São Vicente Palotti, Shinzato, Social, Souza Coelho, Taliana I e II, Tatiane, Tenerife, Terra Roxa, Tomy, Tsukamoto, Veneza, Vera Cruz e Verona.

Amália, Arabela, Kase, Aragarça, Barra Grande, Belo Horizonte, Cambará, Carlota, Casarin, Castelo, Catori, Chamonix, Da Luz, Damasco, Do Leste, Don Pedro 1 e 2, Eliza 1 e 2, Fujiwara, Fujiyama, Golden Park II, Graziela, Guararapes, Ideal, Ilha Bela, Interlagos, Itaipu, Laranjeiras, Lolata, Maira, Marabá, Meton, Mirassol, Monte Cristo, Monte Sinai, Monte Catini, Monterrey, Morumbi, Nações Unidas, Novo Antares 1 e 2, Oriente, Ouro Preto, Panorama, Pérola, Pioneiros, Prefeito Milton Menezes, San Rafael I e II, Santa Alice, Santa Fé, Santa Inês, Santa Maria, Santos Dumont, São João, São José, São Vicente Palotti, Shinzato, Social, Souza Coelho, Taliana I e II, Tatiane, Tenerife, Terra Roxa, Tomy, Tsukamoto, Veneza, Vera Cruz e Verona. Conjuntos e Conjuntos Habitacionais: Aeroporto, Do Café, Palotti, Residencial Santos Dumont, Antares, Laranjeiras, Pindorama, Alexandre Urbanas, Casa Do Trabalhador, Ernani Moura Lima 1 e 2, José Bonifácio e Silva e Vitória Régia.

Aeroporto, Do Café, Palotti, Residencial Santos Dumont, Antares, Laranjeiras, Pindorama, Alexandre Urbanas, Casa Do Trabalhador, Ernani Moura Lima 1 e 2, José Bonifácio e Silva e Vitória Régia. Residenciais e Condomínios: Lindoia, Portal dos Pioneiros, Santa Clara, Rosa Branca, Vale do Cedro, Chácaras Gralha Azul, Condomínio Parque Residencial Ilha do Mel e Loteamento Chamonix.

Lindoia, Portal dos Pioneiros, Santa Clara, Rosa Branca, Vale do Cedro, Chácaras Gralha Azul, Condomínio Parque Residencial Ilha do Mel e Loteamento Chamonix. Parques: Parques das Águias, Guaratuba, Novo Aeroporto, Oriente, Rosale, Tauá e Waldemar Hauer A.

Parques das Águias, Guaratuba, Novo Aeroporto, Oriente, Rosale, Tauá e Waldemar Hauer A. Vilas: Amaral, Casoni, Filipini, Franchelo, Galvão, Independência, Matarazzo, Portuguesa, Ricardo, Santi e São Caetano.

Falta de água em outras cidades do Paraná

Inácio Martins: obras de ampliação

No município de Inácio Martins, o abastecimento foi interrompido às 07:00 devido a uma intervenção no sistema de produção de água para obras de ampliação do sistema de abastecimento.

Previsão de Normalização: Noite de 04 de agosto de 2026.

Ortigueira: higienização de reservatórios

Em Ortigueira, os trabalhos iniciaram às 08:00 para higienização programada dos reservatórios.

Localidade afetada: Distrito de Lajeado Bonito.

Distrito de Lajeado Bonito. Previsão de Normalização: Noite de 04 de agosto de 2026.

São João do Ivaí: falta de energia elétrica

Em São João do Ivaí, a interrupção ocorreu a partir das 09:00 provocada por falta de energia elétrica.

Localidade afetada: Distrito de Luar.

Distrito de Luar. Previsão de Normalização: Noite de 04 de agosto de 2026.