Falta de água atinge 109 bairros em Londrina, Maringá e mais cidades do Paraná

Moradores de 109 bairros e localidades distribuídos em 5 municípios do Paraná (Maringá, Londrina, Inácio Martins, Ortigueira e São João do Ivaí) enfrentam interrupção no fornecimento de água ao longo desta terça-feira (4).
As suspensões do serviço promovidas pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) decorrem de obras de ampliação, manutenções em reservatórios, higienização e falta de energia elétrica, com previsão de normalização gradativa na noite do mesmo dia.
Maringá: manutenção em reservatórios atinge 11 bairros
Em Maringá, noroeste do Paraná, a paralisação teve início programado para as 12:00 desta terça-feira (04). O motivo informado pela Sanepar é a realização de serviços de obras e manutenção nos reservatórios.
A previsão é de que o abastecimento seja reestabelecido e normalizado ao longo da noite de terça-feira (04).
Bairros e localidades afetados em Maringá hoje:
- Conjunto Residencial Karina
- Conjunto Residencial Parigot de Souza
- Jardim América
- Jardim Nova América
- Loteamento Liberdade
- Parque Ibirapuera
- Parque Industrial I
- Parque Industrial II
- Residencial Regente
- Residencial João Scramin Filho
- Residencial Zigmunt Kroshowski
Londrina: manutenção suspende água em 94 bairros
Também a partir das 12h, os bairros atendidos pelo Centro de Reservação Leste de Londrina terão o fornecimento suspenso devido a obras e manutenção nos reservatórios.
A normalização do sistema na maior cidade do Norte do Estado está prevista para a noite desta terça-feira (04/08).
Bairros, conjuntos e localidades afetados em Londrina (94):
- Jardins: Amália, Arabela, Kase, Aragarça, Barra Grande, Belo Horizonte, Cambará, Carlota, Casarin, Castelo, Catori, Chamonix, Da Luz, Damasco, Do Leste, Don Pedro 1 e 2, Eliza 1 e 2, Fujiwara, Fujiyama, Golden Park II, Graziela, Guararapes, Ideal, Ilha Bela, Interlagos, Itaipu, Laranjeiras, Lolata, Maira, Marabá, Meton, Mirassol, Monte Cristo, Monte Sinai, Monte Catini, Monterrey, Morumbi, Nações Unidas, Novo Antares 1 e 2, Oriente, Ouro Preto, Panorama, Pérola, Pioneiros, Prefeito Milton Menezes, San Rafael I e II, Santa Alice, Santa Fé, Santa Inês, Santa Maria, Santos Dumont, São João, São José, São Vicente Palotti, Shinzato, Social, Souza Coelho, Taliana I e II, Tatiane, Tenerife, Terra Roxa, Tomy, Tsukamoto, Veneza, Vera Cruz e Verona.
- Conjuntos e Conjuntos Habitacionais: Aeroporto, Do Café, Palotti, Residencial Santos Dumont, Antares, Laranjeiras, Pindorama, Alexandre Urbanas, Casa Do Trabalhador, Ernani Moura Lima 1 e 2, José Bonifácio e Silva e Vitória Régia.
- Residenciais e Condomínios: Lindoia, Portal dos Pioneiros, Santa Clara, Rosa Branca, Vale do Cedro, Chácaras Gralha Azul, Condomínio Parque Residencial Ilha do Mel e Loteamento Chamonix.
- Parques: Parques das Águias, Guaratuba, Novo Aeroporto, Oriente, Rosale, Tauá e Waldemar Hauer A.
- Vilas: Amaral, Casoni, Filipini, Franchelo, Galvão, Independência, Matarazzo, Portuguesa, Ricardo, Santi e São Caetano.
Falta de água em outras cidades do Paraná
Inácio Martins: obras de ampliação
No município de Inácio Martins, o abastecimento foi interrompido às 07:00 devido a uma intervenção no sistema de produção de água para obras de ampliação do sistema de abastecimento.
- Previsão de Normalização: Noite de 04 de agosto de 2026.
Ortigueira: higienização de reservatórios
Em Ortigueira, os trabalhos iniciaram às 08:00 para higienização programada dos reservatórios.
- Localidade afetada: Distrito de Lajeado Bonito.
- Previsão de Normalização: Noite de 04 de agosto de 2026.
São João do Ivaí: falta de energia elétrica
Em São João do Ivaí, a interrupção ocorreu a partir das 09:00 provocada por falta de energia elétrica.
- Localidade afetada: Distrito de Luar.
- Previsão de Normalização: Noite de 04 de agosto de 2026.