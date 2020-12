Por unanimidade, Fabio Camargo foi eleito nesta quarta-feira (9) para a cadeira de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) pelos próximos dois anos. A votação, secreta, é feita entre os sete conselheiros do órgão de controle, que atualmente é comandado por Nestor Baptista.

Em função da pandemia do novo coronavírus, a sessão que abrigou a eleição foi realizada por videoconferência, transmitida via YouTube. No mesmo momento, também foram eleitos o conselheiro Ivan Bonilha para a cadeira de vice-presidente e o conselheiro Fernando Guimarães para o cargo de corregedor-geral. A posse dos eleitos deve ocorrer no início de 2021.

Formado em Direito pela Universidade Tuiuti do Paraná em 1999, Fabio Camargo, 47 anos, já foi vereador de Curitiba, entre 2001 e 2006, e também deputado estadual, entre 2007 e 2013. Fabio Camargo foi eleito para o TCE pela Assembleia Legislativa no ano de 2013, quando Beto Richa (PSDB) era o governador do Paraná e seu pai, o desembargador Clayton Camargo, era o presidente do Tribunal de Justiça. O processo de votação no Legislativo gerou uma série de contestações – inclusive envolvendo o papel que o desembargador teria tido na vitória do filho, mas as denúncias não prosperaram na Justiça Estadual e no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Ao ser eleito nesta quarta-feira (9) para a principal cadeira do TCE, Fabio Camargo agradeceu aos pares e se emocionou ao falar da família. “Me sinto muito honrado e sei que, se hoje estou tendo esta oportunidade, é porque Deus tem me abençoado muito. Porque Deus colocou uma família maravilhosa, uma mulher que me dá paz, tranquilidade, equilíbrio, que me deu condições de ter uma família, uma filha que já me deu dois netos, uma filha que está no quarto ano de Direito, um caçula, que está no segundo ano de Direito, e que com certeza vai me dar estrutura para que eu possa continuar lutando e trabalhando para ser um pouquinho próximo do orgulho que eu tenho do meu querido e amado pai”, declarou ele.

“Quero dizer ao Fabio Camargo que aquele ditado popular, de que a vida é cheia de voltas, realmente acontece, e está acontecendo hoje com vossa excelência. Passa-se por momentos difíceis, mas o mundo dá voltas e temos condições de mostrar a aqueles nossos delatores que nós somos pessoas sérias e competentes e que, no decorrer do tempo, costumamos mostrar isso. E vossa excelência tem mostrado e tenho certeza que vai mostrar nos próximos dois anos. Pode contar comigo”, afirmou o conselheiro Artagão de Mattos Leão.

Mattos Leão completará 75 anos de idade em outubro de 2021, quando deve deixar os trabalhos na Corte. É a próxima vaga a ser aberta no TCE. A indicação de um novo nome caberá à Assembleia Legislativa.

Auxiliar do Poder Legislativo, o TCE é o órgão de fiscalização do dinheiro público que circula no âmbito estadual e também nas esferas municipais, em todo Paraná.