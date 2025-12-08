Exposição ‘TERRATECIDA’ inaugura na Academia Alfredo Andersen em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Academia Alfredo Andersen, em Curitiba, inaugura nesta terça-feira (09) às 19h a exposição ‘TERRATECIDA’. A mostra, que ficará em cartaz até 16 de dezembro, apresenta obras resultantes de pesquisas e trocas entre estudantes de cerâmica artística e os artistas Alexandre Linhares e Tiffany F. As peças serão expostas na H-al moda têxtil, localizada na Rua Saldanha Marinho, 982, no Centro da cidade.

Sob curadoria de Anne Marie, a exposição foi inspirada nos textos ‘Além do Bastidor’ e ‘Mulher Tecelã’, de Marina Colasanti. As obras expressam interpretações e narrativas visuais dos estudantes, utilizando técnica mista que combina argila e tecidos.

A visitação é gratuita e pode ser feita de terça a domingo, das 10h às 17h. A Academia Alfredo Andersen, parte do Complexo Alfredo Andersen junto ao Museu Casa Alfredo Andersen, oferece oficinas gratuitas de Artes Visuais para maiores de idade desde 2019. O espaço busca preservar o legado educacional do pintor norueguês Alfredo Andersen, conhecido como o pai da pintura paranaense.

Para mais informações sobre esta e outras exposições da Academia, os interessados podem acessar o site www.mcaa.pr.gov.br.