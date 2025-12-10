Exportações do Paraná crescem em nove setores, destaca relatório do Ipardes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) divulgou nesta quarta-feira (10) o relatório de novembro da balança comercial do Paraná. Nove mercadorias produzidas no estado registraram crescimento significativo das exportações de janeiro a novembro de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Entre os destaques, os cereais tiveram um aumento nas vendas externas de US$ 478 milhões para US$ 1 bilhão, representando uma alta de 109%. As exportações de carne bovina in natura subiram 63%, passando de US$ 114 milhões para US$ 187 milhões.

Outros produtos que apresentaram crescimento expressivo incluem carne suína in natura (41,2%), torneiras e válvulas (41%), tratores (38%), automóveis (37%), veículos de carga (34,4%), óleo de soja bruto (34%) e café solúvel (32%). Essa diversidade demonstra o dinamismo das vendas estaduais ao mercado internacional, abrangendo desde produtos agropecuários até itens industrializados de alto conteúdo tecnológico.

De janeiro a novembro, o Paraná exportou US$ 21,6 bilhões em produtos, ocupando a sexta posição no ranking nacional e liderando a região Sul. Os principais itens exportados foram soja em grãos (US$ 4,3 bilhões), carne de frango in natura (US$ 3,2 bilhões), farelo de soja (US$ 1,1 bilhão), açúcar bruto (US$ 1 bilhão) e cereais (US$ 999 milhões).

Os principais destinos dos produtos paranaenses foram China (US$ 4,9 bilhões), Argentina (US$ 1,7 bilhão), EUA (US$ 1,1 bilhão) e México (US$ 837 milhões). Houve crescimento significativo no comércio com alguns países, como Argentina (59,5%), Irã (47,7%) e Emirados Árabes Unidos (35,9%).

A balança comercial do Paraná apresenta um saldo positivo de US$ 2,6 bilhões até novembro, resultado de US$ 21,6 bilhões em exportações e US$ 18,8 bilhões em importações. As principais importações incluem fertilizantes, autopeças, óleos e combustíveis, e produtos farmacêuticos.