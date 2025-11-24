Exportações de milho do Paraná crescem 179% em volume de janeiro a outubro

O Paraná registrou um aumento significativo nas exportações de milho, com um crescimento de 179% no volume enviado ao mercado externo de janeiro a outubro de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Nos primeiros dez meses deste ano, o estado embarcou 3,55 milhões de toneladas do cereal, contra 1,27 milhão de toneladas no ano anterior. A receita gerada em 2025 foi de US$ 757,7 milhões, quase triplicando o valor de US$ 268,2 milhões obtido em 2024.

O salto nas exportações é atribuído à safra recorde do ciclo anterior e à estratégia dos produtores de escoarem o milho primeiro, devido à sua menor atratividade comercial em comparação com a soja. Esse cenário demonstra a dinâmica do agronegócio paranaense e a importância dos mercados globais para o equilíbrio das cadeias internas.

Enquanto o milho lidera o crescimento das exportações, a soja enfrenta um período de ajuste, com redução de 10% nos embarques do complexo (farelo, óleo e grãos). Nos primeiros 10 meses do ano, foram exportados 13,56 milhões de toneladas, resultando em uma receita de US$ 5,53 bilhões. Apesar disso, o óleo de soja teve um aumento de 18% nas exportações, e o farelo cresceu 2%.

O Boletim Conjuntural do Departamento de Economia Rural (Deral) também destaca o desempenho robusto de outros setores, como suínos, carne bovina e mel, que reforçam a resiliência do campo paranaense diante das oscilações climáticas, tarifárias e de demanda mundial.

A mandioca mantém trajetória favorável em 2025, com produção estimada em 4,2 milhões de toneladas, superando as 3,7 milhões do ano passado. Os preços pagos ao produtor em outubro, próximos de R$ 543,57 por tonelada, garantem cobertura dos custos operacionais e estimulam o aumento da área para 2026.

No setor de proteínas animais, o frango apresenta alívio parcial nos custos de produção, enquanto a bovinocultura mantém preços firmes devido às exportações. A suinocultura vive um ciclo histórico, com recordes simultâneos de produção, exportação, importação e disponibilidade interna no terceiro trimestre.

O Paraná também se destaca na produção de cogumelos, mantendo a terceira posição nacional, com produção de 982 mil quilos em 2024 e Valor Bruto da Produção superior a R$ 21 milhões. A atividade cresce impulsionada pela maior demanda por alimentos saudáveis, gastronomia oriental e proteínas alternativas.