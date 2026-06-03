Ex-secretário de Ratinho Júnior, Rafael Greca marca lançamento de pré-candidatura

O ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB) agendou para o próximo dia 20 de junho (sábado), das 9h às 13h, o lançamento da sua pré-candidatura ao Governo do Paraná. Ex-secretário do atual governo, ele saiu da equipe de Ratinho Júnior (e do partido também) para buscar seu caminho na disputa eleitoral de outubro próximo.

O evento será na Sociedade Thalia e deve reunir outras autoridades políticas, como o ex-senador e ex-governador Álvaro Dias, que também lançará seu nome para a disputa de uma das vagas do Paraná no Senado Federal. Também estarão presentes pré-candidatos à Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados.

À Tribuna, Greca mandou um recado convidando seus apoiadores. “Queria convocar todos os Grecalovers. Vamos fazer o pré-lançamento da minha candidatura e do meu nome em presença de filiados do MDB do estado inteiro, no coração de Curitiba, na tradicional Sociedade Thalia, templo do samba, da música e do paranismo”, disse.

Após deixar a Prefeitura de Curitiba, Greca assumiu a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, ainda pelo PSD (mesmo partido de Ratinho Junior). Com bom capital político, ao longo deste tempo Greca demonstrou interesse em ser o cabeça da chapa que estava sendo desenvolvida para garantir a manutenção do mesmo grupo político no comando do Paraná.

No entanto, a predileção de Ratinho por outros (os nomes de Alexandre Curi, presidente da Alep, Guto Silva, então secretário de Cidades, e Sandro Alex, secretário de Infraestrutura e Transportes — que acabou escolhido) deixou Greca fora da disputa. Ao sair do governo, trocou o PSD pelo MDB e apresentou sua pré-candidatura. No entanto, ainda não se descarta a possibilidade de uma composição com o grupo do governador.